Angelozzi (ds Frosinone) consiglia: «Lui è un top player da Fc Internazionale» #NEWS #Intervista

24 Feb 2024, 21:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il ds del Frosinone Guido Angelozzi sicuro su un calciatore, ecco chi nella sua rosa potrebbe giocare nell’Internazionale o in uno di questi top club

Guido Angelozzi non ha dubbi. Internazionalevenuto a Tuttosport, così ha parlato dell’ex Frosinone Gatti, nonché di un nuovo talento della sua squadra: Brescianini. Anche l’Internazionale, citata dal ds.

Pubblicità

ANGELOZZI – «Di Gatti sono orgoglioso, lo seguo e sta facendo bene. Deve abituarsi a quel livello, non scordiamoci che scalata ha fatto: ma è forte. Brescianini è un giocatore per me molto forte e può diventare da Juve, da Milan, da Internazionale, da Napoli… Perché ha tutti i requisiti: è un centrocampista completo, classe 2000, che viene da un settore giovanile importante come quello del Milan e sta facendo cose bellissime a Frosinone. Può stare in un grande club».

L’articolo Angelozzi (ds Frosinone) consiglia: «Lui è un giocatore da Internazionale» proviene da Internazionale News 24.