Andrea Agnelli ricorre al TAR per la “manovra stipendi”

21:03, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Andrea Agnelli ha presentato ricorso al TAR, contestando la squalifica di 10 mesi della giustizia sportiva in merito alla “manovra stipendi”

Andrea Agnelli, come riporta l’Ansa, ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro la squalifica di 10 mesi per la “manovra stipendi”. L’ex presidente della Juventus contesta la decisione della Corte Federale di Appello della Figc, che lo ha condannato all’inibizione per 10 mesi e a un’ammenda di 40mila euro.

La sua azione si basa sull’inammissibilità e l’infondatezza parziale del ricorso precedentemente respinto dall’organo della giustizia sportiva.

