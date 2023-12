Ancora Bolzoni su Mister Inzaghi: «Sta gestendo bene l’Fc Internazionale» #Intervista

L’ex centrocampista dell’Inter Bolzoni ha parlato ai microfoni di Tmw rilasciando qualche dichiarazione su Simone Inzaghi

Ai microfoni di TMW, Bolzoni ha voluto parlare dell’Inter, in particolar modo di Simone Inzaghi.

«Ha gestito e sta gestendo la rosa in maniera sorprendente secondo me. E comunque chiunque giochi, sia per lui che per il gruppo dà sempre il massimo. Poi secondo me alcuni giocatori devono a lui la loro crescita. Gli do un 8,5»

