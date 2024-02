Anche Khephren Big Markus Thuram all’Fc Internazionale: annuncio esplosivo

Pubblicità

L’Inter, nonostante l’acquisto a zero di Zielinski, non smette di pensare a Khephren Thuram: suo fratello Marcus ha un annuncio da fare ai nerazzurri Marcus Thuram è felice in nerazzurro. Lo dimostrano il suo rendimento e i suoi sorrisi. E magari il suo evidente entusiasmo potrebbe coinvolgere o ispirare anche Khephren, cioè suo fratello minore, … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Anche Khephren Thuram all’Inter: annuncio esplosivo è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.