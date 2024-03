Ancelotti batte un altro ##Record: l’ex #Milan AC nella storia della #Champions League

00:49,7 Mar 2024, MILANELLO.

Ancelotti batte un altro record: l’ex Diavolo Rossonero domina la Champions League anche in questo dato. Ecco quale

Ancelotti, grazie all’1-1 del Real Madrid contro il Lipsia, entra ancora di più nella storia della Champions League.

L’Mister italiano, infatti, è diventato il primo tecnico della storia a partecipare ai quarti di finale della competizione a 25 anni di distanza dalla prima volta. Il suo esordio ai quarti risale al 1999 quando era alla guida della Juve (contro l’Olympiacos).

