Ancelotti accusato di evasione fiscale! Il tecnico del Real rischia quattro anni: i dettagli

12:19, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, accusato di evasione fiscale. Ecco che cosa rischia l’allenatore dei Blancos

Carlo Ancelotti nei guai con la legge spagnola. Secondo quanto riportato da El Pais, il tecnico del Real Madrid è accusato di evasione fiscale. Per la procura iberica, avrebbe frodato l’erario pubblico per 1.062.079 euro nel 2014 e 2015.

La procura ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per il tecnico, sostenendo che abbia dichiarato al fisco le entrate dal lavoro con il Real, ma omettendo il reddito corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine, trasferito invece verso altri enti.

