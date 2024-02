Analisi TOTALE Fc Internazionale-Vecchia Signora Juventinantus, segreti, Preview e Formazioni

1 di 4

L’ANALISI DI INTER-JUVENTUS

La lotta in vetta alla classifica è serratissima e ora Inter e Juventus sono pronte a scendere in campo l’una contro l’altra nella 23a giornata di Serie A, in una gara dal speso specifico considerevole. La supersfida di San Siro, sarà arbitrata da Fabio Maresca e sarà in diretta esclusiva su DAZN.

Che tipo di partita attende l’Inter? Proviamo a capirlo nella nostra analisi.

