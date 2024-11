Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Pubblicità

Data e orario: 17 novembre 2024, ore 18:00

Stadio: Wembley Stadium, Londra

Pubblicità

Anteprima della partita:

L’Inghilterra, sotto la guida del tecnico ad interim Lee Carsley, arriva a questa partita decisiva contro l’Irlanda con l’obiettivo di ottenere la promozione alla Lega A della UEFA Nations League. Con una vittoria contro gli irlandesi, i Tre Leoni garantiranno la loro promozione diretta, ma qualsiasi altro risultato li costringerà a sperare in un altro scenario per evitare i play-off. Carsley ha condotto l’Inghilterra a una solida serie di risultati, con quattro vittorie su cinque partite, l’ultima delle quali per 3-0 contro la Grecia.

Situazione dell’Irlanda:

D’altro canto, l’Irlanda è in una posizione difficile e rischiando la retrocessione alla Lega C. Con solo due vittorie in cinque partite, la squadra di Heimir Hallgrímsson si trova costretta a lottare per evitare i play-off di retrocessione. Le statistiche non sono favorevoli, con solo una vittoria in trasferta nelle partite della Nations League, e una serie di sconfitte pesanti, inclusi gli ultimi tre incontri persi per 2-0.

Statistiche da tenere d’occhio:

L’Inghilterra ha vinto 3 delle ultime 4 partite, con margini ampi, mentre l’Irlanda ha segnato in solo due delle sue ultime cinque partite.

La squadra ospite ha faticato lontano da casa, registrando solo 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte in trasferta nella Nations League. Inoltre, l’Irlanda ha subito dieci dei suoi ultimi 11 gol in trasferta nella seconda metà delle partite.

Curtis Jones, che ha segnato al debutto con la nazionale maggiore, potrebbe essere decisivo in questa sfida, soprattutto considerando che ha mostrato un buon stato di forma recentemente con il suo club.

Giocatori da seguire:

Inghilterra: Curtis Jones, che ha preso in mano la squadra negli ultimi tempi, segnando anche al suo esordio ufficiale.

Curtis Jones, che ha preso in mano la squadra negli ultimi tempi, segnando anche al suo esordio ufficiale. Irlanda: Evan Ferguson, che ha segnato nel recente incontro contro la Finlandia, è uno dei pochi punti di riferimento offensivi per la squadra di Hallgrímsson.

Proiezioni e pronostico:

L’Inghilterra parte nettamente favorita per questa sfida. La qualità della rosa, unita a una buona forma recente, le dà un vantaggio evidente contro un’Irlanda che sembra avere poche armi per impensierire gli avversari, specialmente lontano da casa. Se Carsley riuscirà a mantenere alta la concentrazione, la promozione alla Lega A dovrebbe essere quasi certa.

In sintesi, sebbene l’Irlanda possa trovare qualche spiraglio di speranza grazie a giocatori come Ferguson, l’Inghilterra essere destinata a chiudere il suo mandato con una vittoria che garantirebbe la promozione sembra.