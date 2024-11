Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Pubblicità

Data e orario: 17 novembre 2024, ore 17:00

Stadio: Hocine Aït Ahmed Stadium, Tizi Ouzou

Arbitro: Mebiame PT (Gabon)

Anteprima della partita:

L’Algeria affronta la Liberia nella penultima giornata della fase di qualificazione per la Coppa delle Nazioni Africane, cercando di consolidare la propria posizione in cima al girone e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione diretta. La nazionale algerina è in grande forma, avendo vinto tutte le ultime cinque partite, compresa una vittoria per 2-0 contro il Senegal nelle qualificazioni. La squadra allenata da Djamel Belmadi ha una rosa di grande talento, con giocatori come Riyad Mahrez, che potrebbero fare la differenza nella partita contro un avversario sulla carta inferiore.

Situazione della Liberia:

La Liberia, invece, ha avuto una campagna di qualificazione più altalenante, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. Sebbene non sia una delle favorite, la nazionale liberiana ha mostrato segni di resilienza, riuscendo a ottenere risultati importanti, tra cui una vittoria per 1-0 contro il Mali. Tuttavia, la squadra ha spesso faticato a mantenere un alto livello di prestazioni, specialmente nelle sfide contro squadre di maggiore prestigio.

Statistiche da tenere d’occhio:

Algeria: La squadra di Belmadi ha un attacco prolifico, con 13 gol segnati nelle ultime 5 partite. La difesa, solida come sempre, ha concesso solo 3 gol in questi incontri.

Liberia: La Liberia ha segnato 5 gol nelle ultime 5 partite, con una difesa che ha subito 6 reti. Sebbene non abbiano un attacco particolarmente potente, la loro organizzazione difensiva è stata la chiave per ottenere i punti necessari.

Giocatori da seguire:

Algeria: Riyad Mahrez, il capitano, è sempre una minaccia per la difesa avversaria grazie alla sua capacità di cambiare il volto di una partita con la sua velocità e tecnica.

Liberia: Kpah Sherman, che ha già dimostrato di essere un pericolo in attacco, potrebbe essere l'elemento chiave per la Liberia, soprattutto se riesce a sfruttare eventuali disattenzioni della difesa algerina.

Proiezioni e pronostico:

L’Algeria è nettamente favorita in questa partita, grazie alla qualità della sua rosa e alla solidità delle prestazioni recenti. La Liberia dovrà cercare di difendersi con ordine e capitalizzare su eventuali errori altrui se vuole strappare almeno un punto. La partita potrebbe risolversi con una vittoria comoda per i padroni di casa, ma la Liberia ha il potenziale per creare qualche difficoltà, come ha già fatto in altre occasioni.

In conclusione, sebbene l’Algeria sembri destinata a vincere, una sorpresa non è esclusa, e la Liberia potrebbe rendere le cose più complicate di quanto previsto.