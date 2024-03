10:04, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Amrabat Juve, occasione per l’estate! TUTTI i #particolari della situazione sul centrocampista del Manchester United Come confermato da La Gazzetta dello Sport, Amrabat sembra destinato a tornare a Firenze dopo il prestito al Manchester United. Il marocchino strizza l’occhio alla Juventus, che prende tempo e valuta i pro e i contro di una possibile opportunità in vista […]

