Amrabat #Juve, lontano dal riscatto allo United. Ritorno di fiamma?

17:47, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Amrabat Juve, il marocchino non si è ambientato al meglio allo United. Le ULTIME sul calciomercato Juventus

Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 marocchino è in prestito al Manchester United dalla Fiorentina. Il giocatore, in passato sotto la lente attenta del calciomercato bianconero, secondo quanto riportato da Calciomercato.it non dovrebbe essere riscattato dagli inglesi a fine stagione e la Juve potrebbe tornare forte sul giocatore.

La Fiorentina ha già fissato il prezzo: 15 e i 18 milioni di euro per la sua cessione a titolo definitivo, con i bianconeri che offrirebbero uno scambio con Arthur, centrocampista già in forza ai viola. Unico ostacolo? L’ingaggio dell’ex Juve, troppo alto per le casse viola.

