Ammonizione Threno Hernandez, Saccani esagera, la dichiarazione ufficiale: «Ha rischiato il rosso! E Mariani….» #Intervista #News #Ultimora

20:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Ammonizione Theo Hernandez, l’ex arbitro Saccani esagera: il francese avrebbe rischiato anche il cartellino rosso

Ospite a 90° Minuto, l’ex arbitro Saccani ha analizzato in questi termini l’episodio che ha portato all’ammonizione di Theo Hernandez dopo la rete di oggi contro il Verona. Diffidato, il francese del Diavolo Rossonero salterà la gara del prossimo 30 marzo contro la Fiorentina.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Theo Hernandez dopo la rete ha innescato una polemica con la panchina del Verona, è stato poi ammonito da Mariani insieme a Baroni. Ha rischiato l’#espulsione, tra l’altro l’arbitro gli ha dato sicuramente le spiegazioni che chiedeva nel tunnel».

Pubblicità

The post Ammonizione Theo Hernandez, Saccani esagera: «Ha rischiato il rosso! E Mariani….» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.