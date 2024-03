Amichevole #Milan AC in Australia, l’idea prende piede. Data, avversario e stadio: i DETTAGLI

12:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Amichevole Diavolo Rossonero in Australia, l’idea prende piede. Data, avversario e stadio: tutti i DETTAGLI riportati dalla Gazzetta

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il Diavolo Rossonero a fine maggio avrebbe in mente di disputare un’amichevole con la A.S. Roma in Australia, più precisamente nella città di Perth.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La data ipotizzata è il 31 maggio 2024, la sede potrebbe essere l’Optus Stadium di Perth. Si tratterebbe della settimana successiva alla finale di UEFA #Europa League, dove i due #club sperano di arrivare, e il match avrebbe soprattutto risvolti di immagine e commerciali.

Pubblicità

The post Amichevole Diavolo Rossonero in Australia, l’idea prende piede. Data, avversario e stadio: i DETTAGLI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.