Ambrosini smonta Allegri sullo scudetto: «Fuori spegne, ma nello spogliatoio carica»

L’ex calciatore Massimo Ambrosini ha commentato le ultime dichiarazioni di Max Allegri, tecnico della Juve, in ottica scudetto

Nel prepartita del match tra Juve e Napoli, Massimo Ambrosini commenta le dichiarazioni di Allegri in ottica scudetto, smontando il tecnico bianconero per dar battaglia all’Inter.

SCUDETTO– «Fuori lo spegne, ma dentro lo spogliatoio no e penso che carichi. Conosce bene il calcio, nelle pieghe delle partite ci naviga alla grande, anche in quelle della stagione. Sa che avere la Juventus dietro a marzo/aprile è complicato, lo dicevamo anche l’anno scorso quando c’era la penalizzazione. Sa che l’obiettivo minimo è quello e continuerà a dirlo, a me un po’ ha stufato continuare a sentire questa cosa, ma sa che nello spogliatoio deve accendere. Io pensavo che, non so in che misura e in che modo, possa essere limitante non ambire a qualcosa per un giocatore. Per me è un discorso psicologico che gli allenatori e le società fanno»

