Ambrosini certo: «L’Fc Internazionale temeva il ritorno del Ac Milan» #Intervista

L’ex Milan Massimo Ambrosini si è espresso a DAZN sulla corsa scudetto, ammettendo che l’Inter temeva un rientro dei rossoneri nella sfida

Per Ambrosini il Milan poteva ancora essere un avversario credibile per l’Inter nella corsa scudetto, almeno fino a ieri sera:

AVVERSARIO – «Il Milan adesso deve pensare sicuramente ad un posto in CL da raggiungere in tranquillità. La delusione che abbiamo letto negli occhi di Pioli secondo me è perché la squadra uno sguardo davanti ce l’aveva ancora. O comunque le ambizioni di arrivare davanti ce l’avevano o avere l’Inter nel mirino fino al derby di ritorno. Adesso si deve andare avanti in EL e pensare ad una qualificazione in CL comoda. Credo che un pensiero l’Inter lo faceva più al Milan pensavano che c’era il derby da giocare e pensavano ai rossoneri come dirette rivali, non solo alla Juve»

