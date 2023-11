Amaterasu, il Super-Raggio Cosmico: Un Mistero Astronomico da Svelare

Diffondi Informazione!

Un enigma cosmico ha catturato l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo: Amaterasu, il secondo raggio cosmico più energetico mai registrato, rappresenta un enigma intrigante che sfida la comprensione attuale dell’universo.

Il 27 maggio 2021, il Telescope Array, una struttura composta da 507 rilevatori situati nel deserto dello Utah negli Stati Uniti, ha intercettato questo raggio cosmico eccezionalmente potente. Battezzato con il nome della dea del Sole della mitologia giapponese, Amaterasu, questo evento si colloca come il secondo più intenso dopo l’ormai famigerato ‘Oh-My-God’ del 1991.

La sua origine, tuttavia, rappresenta un rompicapo affascinante per gli scienziati. Secondo uno studio condotto dall’Università metropolitana giapponese di Osaka e pubblicato sulla rivista Science, la direzione da cui proviene Amaterasu sembra indicare una regione dello spazio relativamente vuota vicino alla Via Lattea, nota come ‘Vuoto Locale’. In questa zona, gli astronomi non hanno individuato alcun oggetto astronomico abbastanza energetico da poter generare un raggio cosmico di tale intensità.

I raggi cosmici ad altissima energia sono eventi estremamente rari e sono spesso associati a fenomeni cosmici di straordinaria potenza, come buchi neri e lampi di raggi gamma. Amaterasu ha un’energia misurata di 244 exa-elettronvolt, una cifra sbalorditiva che supera di gran lunga le energie raggiunte dai più potenti acceleratori costruiti dall’uomo.

Il professore Toshihiro Fujii, che ha guidato lo studio, ha commentato l’incredibile scoperta: “Quando ho visto per la prima volta questo raggio cosmico, ho pensato che ci fosse stato un errore, poiché mostrava un livello di energia senza precedenti rispetto a quelli rilevati negli ultimi 30 anni.”

Data l’energia straordinariamente elevata di Amaterasu, la sua traiettoria non dovrebbe subire distorsioni significative dai campi magnetici che attraversa, indicando che la sua fonte potrebbe trovarsi nella direzione da cui è arrivato. Tuttavia, in quella regione, non sono stati individuati oggetti astronomici che potrebbero esserne la fonte.

Ciò porta gli scienziati a considerare l’ipotesi di fenomeni astronomici ancora sconosciuti, aprendo la porta a nuove scoperte sulla natura misteriosa dell’universo. Gli astronomi ora si preparano a indagare ulteriormente su Amaterasu, nella speranza di gettare luce su uno degli enigmi più affascinanti dell’astronomia contemporanea.