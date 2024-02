Altro che Fc Internazionale: blitz Barcellona per prenderlo a zero

Pubblicità

Catalani intenzionati a prelevare Rabiot a costo zero dalla Juventus in estate, chance per l’Inter ridottissime in caso di infiltrazione della direzione sportiva di Deco A poche ore dalla chiusura della sessione invernale di mercato, in casa Inter si respira già aria estiva. Quantomeno nelle intenzioni di piazzare qualche operazione interessante e rigorosamente a parametro […]

Il post Altro che Inter: blitz Barcellona per prenderlo a zero è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.