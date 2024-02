Diffondi Informazione!

Vince il Milan a Frosinone e lo fa, così come a Udine, per 2-3 passando in vantaggio nel primo tempo con Giroud, subendo poco dopo il pareggio su rigore di Soulé, andando sotto nella ripresa a causa della rete di Mazzitelli e rimontando …

13:31

4 Feb 2024

