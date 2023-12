Altobelli: «Lautaro El Toro Martinez superiore a Milito. Può battere questi record» #Intervista

L’ex Alessandro Altobelli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del capitano dell’Inter Lautaro Martinez

A Sport Week, l’ex Inter Alessandro Altobelli ha voluto elogiare il capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

«Lo dimostra il fatto che abbia già superato Diego Milito per numero di gol segnati in un anno. Ma ne farà tantissimi altri: forse non raggiungerà Giuseppe Meazza, ma certamente supererà Altobelli. L’anno scorso, di questi tempi, io e lui ci siamo trovati insieme davanti al console del Qatar. In quell’occasione gli dissi che l’unico che mi avrebbe superato in quella classifica era lui. E non era ancora arrivato a 100 gol: oggi è a 119, e considerando l’età, l’efficacia, la brillantezza e il fatto che, a differenza mia, non lascerà l’Inter, è evidente che tutto giochi a suo favore»

L’articolo Altobelli: «Lautaro Martinez superiore a Milito. Può battere questi record» proviene da Inter News 24.