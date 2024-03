All’estero l’Internazionale F.C. fa paura, Henry, la rivelazione: “Se li incontri sei nei guai”

5 Mar 2024, 09:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è diventata a tutti gli effetti un caso meraviglioso preso come esempio in tutto il mondo. La proposta di gioco dei leoni nerazzurri ha superato ogni confine, diventando un modello a livello internazionale. La 11 titolari nerazzurra inizia adesso a far paura anche in #Champions #League, dove il prossimo mercoledì 13 marzo se la dovrà vedere a #Madrid contro l’Atletico per la gara di ritorno degli ottavi dopo il successo per 1-0 dell’andata.

Chi è rimasto colpito dalla qualità e quantità di calcio offensivo prodotta di partita in partita dall’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , è Thierry Henry. L’ex attaccante francese, ai microfoni di Sky Sports, ha messo in guardia le formazioni inglesi qualora dovessero incontrare i leoni nerazzurri nel loro percorso in #Champions #League: “Seguo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, da tanto tempo, da quando allenava la Lazio. Se lo incontri in una partita di Coppa, sei nei guai, come nella finale con il Manchester City”.

