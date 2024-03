Allenatore #Milan AC, salta un’altra panchina in Serie A? A fine #campionato sarà addio per una big #Particolari

16:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Allenatore Diavolo Rossonero, salta un’altra panchina in Serie A? A fine #campionato sarà addio per una big. Tutti i DETTAGLI sul prossimo #futuro

Una notizia che potrebbe rivoluzionare ancora una volta il #mercato allenatori in Serie A in vista della prossima #campionato.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato da Sportitalia, sarà divorzio tra Italiano e la Fiorentina a fine #campionato. Una decisione presa di comune accordo con le strade che si separeranno a prescindere dai risultati finali. Il Diavolo Rossonero invece osserverà i risultati di Coach Pioli per prendere una decisione sulla panchina dei Diavoli Rossoneri.

Pubblicità

The post Allenatore Diavolo Rossonero, salta un’altra panchina in Serie A? A fine #campionato sarà addio per una big DETTAGLI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.