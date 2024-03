Allenatore #Milan AC, il Liverpool cerca il post Klopp: questo profilo è conteso con i diavoli rossoneri!

00:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Allenatore Diavolo Rossonero, il Liverpool cerca il post Klopp: questo profilo è conteso con i rossoneri! Le ultime sui nomi in panchina

Il Livepool sta pensando a quello che potrebbe essere il post Klopp: sono tanti i nomi seguiti dagli inglesi, uno di questi è anche seguito dal Diavolo Rossonero, in caso di addio di Coach Pioli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato da TMW, i nomi degli allenatori seguiti sono quelli di Roberto De Zerbi del Brighton, seguito dai rossoneri, Julian Nagelsmann, attuale ct della Germania, e Ruben Amorim dello Sporting CP. Anche se il nome più in voga è quello di Xabi Alonso

Pubblicità

The post Allenatore Diavolo Rossonero, il Liverpool cerca il post Klopp: questo profilo è conteso con i rossoneri! appeared first on Diavolo Rossonero News 24.