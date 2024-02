Allenatore #Milan AC, Di Stefano rivela: ecco la DATA per decidere il futuro di Mister Stefano Pioli

00:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Allenatore Diavolo Rossonero, Di Stefano rivela: ecco la DATA per decidere il futuro di Coach Pioli. Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Peppe Di Stefano è intervenuto al canale Youtube di Carlo Pellegatti analizzando il prossimo calciomercato rossonero e il futuro di Coach Pioli.

PAROLE – «Sul mercato in estate ci sarà anche il peso di Ibra, ci sarà un gruppo di lavoro ancora più completo. Poi li vedo abbastanza coesi, soprattutto Ibra, Moncada, D’Ottavio. Allenatore? Si deciderà ad aprile-maggio».

