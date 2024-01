Allenamento Vecchia Signora Juventina, si torna al JTC verso il Sassuolo: su cosa ha lavorato Allegri

Allenamento Juve, si torna al lavoro alla Continassa verso il match contro il Sassuolo: ecco su cosa si è concentrato Allegri

La Juve torna al lavoro al JTC per iniziare a preparare la sfida al Sassuolo. Il report dell’allenamento di oggi.

IL COMUNICATO – Weekend di lavoro, sebbene senza impegni ufficiali, per la Prima Squadra bianconera, attesa martedì sera all’Allianz Stadium dal Sassuolo (fischio d’inizio alle 20.45).

Sabato mattina, dopo una giornata di riposo concessa da Mister Allegri a seguito del passaggio del turno in Coppa Italia con il Frosinone, la squadra è dunque tornata in campo per l’allenamento: il focus di giornata è stato su esercitazioni di possesso palla, sviluppo della manovra avanza con finalizzazioni, per concludere con la consueta partitella.

Domani ovviamente si torna al lavoro: appuntamento al mattino

