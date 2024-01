Allenamento Vecchia Signora Juventina: Locatelli regala magie, Djalo è subito protagonista – NEWS

Allenamento Juve: Locatelli regala magie, Djalo è subito protagonista. Immagini e curiosità dei bianconeri – VIDEO

La Juve dal suo canale You Tube ha pubblicato il video con le immagini e le curiosità dell’allenamento svolto oggi alla Continassa in vista della partita di sabato con l’Empoli.

A spiccare sono state alcune magie di Locatelli, tra cui un paio di colpi di tacco, ma anche un passaggio no look di Kostic e un tunnel di Vlahovic. Pure il nuovo acquisto Djalo è stato subito protagonista. Sia staff che i compagni lo hanno coinvolto in ogni momento dell’allenatore, facendogli anche i complimenti.

