Allenamento Vecchia Signora Juventina anche alla vigilia di Natale: il report UFFICIALE dalla Continassa

Allenamento Juve anche alla vigilia di Natale: il report UFFICIALE dalla Continassa dopo la vittoria col Frosinone

La Juve rientrata nella serata di ieri dalla vittoriosa trasferta di Frosinone si è subito ritrovata, oggi, 24 dicembre, al Training Center.

Una seduta essenzialmente dedicata allo scarico, soprattutto per chi è stato maggiormente impegnato allo stadio “Stirpe”, lavoro in campo per gli altri.

