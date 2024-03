allenamento tecnico #Juve, ripresa senza i 13 Nazionali: focus sul possesso palla. Report

19:33, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve, ripresa senza i 13 Nazionali: focus sul possesso palla. Report pubblicato dal club bianconero

Juve di nuovo in campo al JTC senza i Nazionali. Di seguito il report del club.

COMUNICATO – «La Juventus si è ritrovata oggi – mercoledì 20 marzo 2024 – al Training Center per un #allenamento pomeridiano dopo i due giorni di riposo concessi dopo la sfida dell’Allianz Stadium di domenica contro il Genoa.

Il gruppo – senza i tredici bianconeri convocati in Nazionale, ma arricchito numericamente dalla presenza dei giocatori della Next Gen non impegnati con le rispettive Selezioni – si è focalizzato sul possesso palla, prima di terminare la sessione odierna con una partitella.

Per domani l’appuntamento è fissato per il mattino».

