allenamento tecnico #Juve: ripresa al JTC verso il Genoa C.F.C.. Il report

17:30, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve: ripresa al JTC verso il Genoa. Il report odierno del club bianconero

Juventus di nuovo in campo per preparare la sfida al Genoa. Di seguito il report del club.

REPORT – «La Juventus è tornata in campo per cominciare a preparare la sfida di domenica 17 marzo 2024, in programma all’Allianz Stadium alle ore 12:30, contro il Genoa valida per la 29ª giornata di Serie A.

Questa mattina la squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center dopo la giornata di riposo di ieri concessa da Massimiliano Mister Max Allegri: i giocatori sono stati protagonisti di una seduta suddivisa per reparti. Per i difensori esercitazioni per la linea difensiva contro l’attacco avversario, per centrocampisti e attaccanti invece combinazioni per arrivare alla conclusione.

Per l’#allenamento di domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino».

