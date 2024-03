allenamento tecnico #Juve, partitella con la #Next #Generation U23 – NEWS

17:00, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ha già ripreso gli allenamenti in vista della gara contro il Genoa. Ecco le immagini della seduta odierna

La Juve, questa mattina, si è allenata in vista della gara contro il Genoa. Chi non ha giocato contro l’Atalanta B.C. ha giocato una partitella con la Next Gen.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Si torna subito al lavoro pic.twitter.com/A2cqbICFWl — JuventusFC (@juventusfc) March 11, 2024

Il club bianconero, tramite i #Social #Network ha condiviso le immagini della seduta odierna dei bianconeri.

Pubblicità

The post Allenamento Juve, partitella con la Next Gen – VIDEO appeared first on Juventus News 24.