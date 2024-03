allenamento tecnico ##Juve #Femminile: prima seduta senza Montemurro per le bianconere – #APPROFONDIMENTO

19:34, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juventus Women: prima seduta senza Montemurro per le bianconere verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia – #Approfondimento

Nel giorno dell’addio a Joe Montemurro, la Juventus Women è scesa regolarmente in campo.

L’appuntamento è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Missione rimonta. Ecco la prima seduta guidata da Giuseppe Zappella.

