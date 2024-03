allenamento tecnico #Juve: ecco quando rientreranno i nazionali

14:19, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve, in mattinata, si è allenata alla Continassa e ha svolto un lavoro tra campo e palestra. Domani torneranno i nazionali La Juve, questa mattina, si è allenata in vista della gara contro la Lazio. La squadra ha svolto una seduta basata sulla forza tra palestra e campo. Da domani, la preparazione dei bianconeri […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Allenamento Juve: ecco quando rientreranno i nazionali appeared first on Juventus News 24.