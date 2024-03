allenamento tecnico #Juve: al JTC con i Junior Member. Il report

17:03, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve: al JTC con i Junior Member. Il report del club bianconero sulla seduta odierna

Allenamento speciale alla Continassa per i Junior Member bianconeri. Di seguito il report della Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

REPORT – «Allo Juventus Training Center un momento indimenticabile per i nostri Junior Member. Questa mattina infatti dieci piccoli #fans bianconeri hanno assistito alla sessione di lavoro agli ordini di Mister Massimiliano Mister Max Allegri andata in scena al JTC, con i giocatori della Prima Squadra non impegnati con le rispettive Nazionali che si sono focalizzati su un lavoro sulla forza per poi passare a esercitazioni di reparto per la fase difensiva.

Pubblicità

Successivamente i giovanissimi fan bianconeri presenti sono entrati in scena in prima persona per una piccola seduta di #allenamento fatta di giochi al fianco dei calciatori della Juventus compresa una partitella con i Junior Member divisi in due squadre. E per concludere una mattinata da tenere sempre in mente, spazio anche alle fotografie per portarsi dietro un ricordo della splendida giornata all’interno del JTC».

The post Allenamento Juve: al JTC con i Junior Member. Il report appeared first on Juventus News 24.