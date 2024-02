Allenamento Signora Juve Women congiunto con la Primavera: la seduta delle bianconere – GALLERY

Allenamento Juventus Women congiunto con la Primavera: la seduta delle bianconere di Montemurro – GALLERY

A Vinovo le Juventus Women – a ranghi ridotti viste le tante giocatrici convocate in Nazionale – si allenano con la Primavera bianconera, anch’essa priva delle ragazze che hanno risposto alle chiamate delle rispettive Selezioni.

CLICCA QUI PER LA GALLERY DELL’ALLENAMENTO DELLA JUVENTUS WOMEN

