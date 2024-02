Allenamento Signora Juve, prove di difesa a 4 per Mister Max Allegri

Nel corso dell’allenamento della Juve si stanno vedendo spunti interessanti e in particolare Massimiliano Allegri sta provando la difesa a 4

La Juve sta proseguendo la seduta di allenamento aperta ai tifosi. Nel corso della sessione, Massimiliano Allegri ha presentato una novità tattiche visto che ha schierato le squadre che stanno facendo la partitella sono schierate con una difesa a 4.

Adesso resta da capire se questa variazione tattica si vedrà a partire dal match contro il Frosinone di domenica.

