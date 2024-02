Allenamento Signora Juve: meno tre al Frosinone! Le ULTIME novità dal JTC

Allenamento Juve: meno tre al Frosinone! Le ULTIME novità dal JTC, il report pubblicato dal club

Juventus in campo alla Continassa per preparare la sfida casalinga col Frosinone. Di seguito il report del club.

REPORT – «Prosegue il lavoro della Juventus al Training Center, a tre giorni dal match di Serie A contro il Frosinone in programma domenica 25 febbraio alle ore 12:30 all’Allianz Stadium.

La gara contro i ciociari sarà valida per la 26ª giornata di campionato, la settima del girone di ritorno.

L’allenamento di oggi – giovedì 22 – è stato dedicato alla tattica, con esercitazioni per reparto: i difensori si sono concentrati sull’impostazione della manovra e sulla fase difensiva sui cross, mentre i centrocampisti e gli attaccanti si sono focalizzati sulle conclusioni.

Per domani l’appuntamento per il gruppo è fissato ancora una volta per il mattino».

