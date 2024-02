Allenamento Signora Juve: le ULTIME novità dalla Continassa verso il Verona. Report

Allenamento Juve: le ULTIME novità dalla Continassa verso il Verona. Il report del club bianconero

La Juventus prepara la trasferta di Verona col rientro di Vlahovic. Di seguito il report del club.

REPORT – «Prosegue il lavoro in campo della squadra guidata da Massimiliano Allegri, già concentrata sul prossimo appuntamento che la attende: sabato 17 febbraio 2024, alle ore 18:00, sul campo dell’Hellas Verona.

I bianconeri hanno lavorato insieme nell’allenamento odierno, a differenza della giornata di martedì (13 febbraio, ndr) dedicata allo scarico per chi era stato maggiormente sollecitato nella sfida contro l’Udinese e a esercitazioni di possesso palla, conclusioni in superiorità numerica e partitella finale per il resto del gruppo.

Venendo alla sessione di lavoro svolta oggi al Training Center, la squadra si è focalizzata sul possesso palla e su esercitazioni tattiche per la fase difensiva.

L’appuntamento per domani è fissato al mattino».

