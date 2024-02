Allenamento Signora Juve, il report della seduta dei bianconeri

Juve al lavoro in vista della gara contro il Verona. I bianconeri si sono concentrati sulle combinazioni offensive

La Juve, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione in vista del match contro il Verona. La squadra ha svolto un lavoro basato sulle conclusioni per combinazioni offensive, fase sviluppo manovra contro difesa avversaria e lavori specifici individuali.

Pubblicità

Domani, la Juve si allenerà nel pomeriggio e poi partirà alla volta di Verona.

Pubblicità

The post Allenamento Juve, il report della seduta dei bianconeri appeared first on Juventus News 24.