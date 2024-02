Allenamento Signora Juve: il report a due giorni dall’Udinese. ULTIME

Allenamento Juve: il report a due giorni dall’Udinese. ULTIME novità dalla Continassa, out Vlahovic

Juve in campo questa mattina verso l’Udinese, ancora senza Vlahovic che sarà assente lunedì. Ecco il report del club.

REPORT – «La Juve intensifica la preparazione per il ritorno in campo.

I bianconeri sono attesi dal Monday Night, lunedì alle 20.45 contro l’Udinese.

Squadra in campo, questa mattina, alla Continassa: esercitazioni sullo sviluppo della manovra, pressing in fase offensiva e partitella finale il menù di giornata.

Domani vigilia, alle 14 la conferenza stampa di Mister Allegri. Diretta dall’Allianz Stadium, come di consueto, su Juventus Tv».

