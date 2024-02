Allenamento Signora Juve aperto: TUTTE le novità dalla Continassa. Report

Allenamento Juve aperto: TUTTE le novità dalla Continassa. Il report pubblicato dal club bianconero

La Juventus prepara la sfida casalinga col Frosinone di fronte ai propri tifosi. Ecco il report dell’allenamento odierno al JTC.

REPORT – «Prosegue il lavoro sul campo della Juventus in vista della sfida di domenica 25 febbraio 2024 alle ore 12:30, all’Allianz Stadium, contro il Frosinone – match valido per la 26ª giornata di campionato –. Un’occasione speciale, quella di questa mattina, per ritrovare anche i tifosi al JTC presenti sugli spalti per assistere alla sessione di allenamento.

Una sessione che ha visto i bianconeri concentrarsi su esercitazioni con combinazioni d’attacco e conclusioni, prima di chiudere la mattinata di lavoro con una partitella.

Per domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino».

