Allenamento Signora Juve aperto DIRETTA: Assenti Kean, Danilo, Perin, De Sciglio e Sandro

Allenamento Juve aperto: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa nella seduta agli ordini di Massimiliano Allegri verso il Frosinone

(inviato alla Continassa) – La Juve ha aperto le porte della Continassa per assistere all’allenamento odierno. Seduta aperta a media e tifosi (su invito) per i bianconeri, che sono scesi in campo questa mattina a pochi giorni dal match contro il Frosinone.

Allenamento previsto per le 11.30, con Juventusnews24 che segue LIVE la seduta con tutti gli aggiornamenti dal JTC.

12:28 – Allegri richiama la squadra in campo e chiede più ampiezza.

12:13 – Partitella in corso alla Continassa. Ritmi alti in allenamento, prove di difesa a 4. Con la pettorina Pinsoglio, Weah, Rugani, Bremer, Kostic; Miretti, Locatelli, Cambiaso; Alcaraz, Chiesa; Vlahovic. Senza pettorina Szczesny; Fagioli, Gatti, Djalo, Iling Jr; Nonge, Nicolussi, Rabiot; Mckennie, Yildiz; Milik.

12:10 – Assente anche Alex Sandro che non ha preso parte all’allenamento.

12.08 – Si lavora molto col pallone. Esercizi di possesso finalizzati al tiro in porta.

12:00 – Danilo, dopo il problema fisico contro il Verona, non è presente in campo con la squadra.

11:53 – Assenti Kean, Danilo, Perin e De Sciglio, ci sono Scaglia e Bonetti dall’under 23 e Zelezny dalla Primavera.

11:50 – Esercizi in campo per allargare il gioco, nelle sovrapposizioni e i cross in area.

11:48 – Alla sessione sono presenti Giuntoli, Manna e Scanavino.

11:46 – Scambi con il pallone veloci per i bianconeri presenti

11:41 – Esercizi di corsa e attivazione per i bianconeri, con l’ausilio di alcuni ostacoli.

11:38 – Primo circuito per i bianconeri all’inizio dell’allenamento. Piccola corsa per i bianconeri.

11:35 – Squadra in cerchio prima della seduta di allenamento, applausi dei 600 tifosi presenti sugli spalti.

11.30 – Giocatori che devono ancora entrare in campo per l’inizio della seduta.

