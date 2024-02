Allenamento Signora Juve, 4 assenti tra i bianconeri

La Juve è in campo alla Continassa per preparare la gara contro il Frosinone. Sono assenti Perin, De Sciglio, Danilo e Kean

Questi quattro giocatori stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici. Per il resto il gruppo della Juve è al completo e alla prima squadra è stato aggregato Bonetti dalla Next Gen.

