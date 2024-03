Allenamento Napoli verso la #Juve: le #ULTIMISSIME #NEWS #NEWS #JUVENTUS sulla squadra di Calzona

17:47, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Napoli verso la Juve: le ULTIME novità sulla squadra di Calzona. Il report del lavoro di questa mattina

Il Napoli ha svolto questa mattina un allenamento all’SSCN Konami Training alla vigilia della partita contro la Juve in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20:45. Questo il report del lavoro effettuato dalla squadra di Calzona.

IL REPORT – La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie per Cajuste.

