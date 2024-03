Allenamento #Milan AC, tra i grandi c’è anche Ibra Magia jr! La scelta di Mister Stefano Pioli

15:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero, tra i grandi c’è anche Ibrahimovic jr! La scelta di Coach Pioli nella rifinitura odierna alla vigilia dello Slavia Praga

Nella mattinata di oggi il Diavolo Rossonero ha svolto un allenamento a Diavolo Rossoneroello alla vigilia della gara di ritorno contro lo Slavia Praga in UEFA #Europa League. Classica rifinitura per i rossoneri, ma la novità è rappresentata dal figlio di Ibrahimovic.

L’attaccante delle giovanili rossonere, Maximilian, all’età di 17 anni si è allenato con i grandi della prima squadra. Per il figlio del dirigente rossonero l’occasione per respirare l’atmosfera di una vigilia europea, concessa da Coach Pioli che già in passato aveva aggregato il ragazzo con la prima squadra. A riferirlo è Sky Sport.

