19:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero, sorpresa per Coach Pioli a Diavolo Rossoneroello: cos’è successo con 3 giocatori. Le ultime in vista del prossimo match contro la Lazio

Giornata d’allenamento per il Diavolo Rossonero, sotto la pioggia di Diavolo Rossoneroo. I rossoneri continuano la loro preparazione alla prossima sfida di campionato contro la Lazio di venerdì 1 marzo alle ore 20:45.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Sky Sport rivela un retroscena della seduta odierna che riguarda una piccola “sorpresa” ricevuta da Stefano Coach Pioli. Il tecnico infatti aveva concesso un giorno di riposo a tre dei suoi giocatori, i più utilizzati nelle ultime partite: questi tre, però, si sono presentati lo stesso a Diavolo Rossoneroello, dimostrando la buona cultura del lavoro della squadra rossonera.

Pubblicità

The post Allenamento Diavolo Rossonero, sorpresa per Coach Pioli a Diavolo Rossoneroello: cos’è successo con 3 giocatori appeared first on Diavolo Rossonero News 24.