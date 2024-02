Allenamento #Milan AC: solo un rossonero ancora infortunato! Rimane solo lui ai box, I DETTAGLI

15:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero: solo un rossonero ancora infortunato! Rimane solo lui ai box, I DETTAGLI e le ultime sull’infermeria rossonera

Arrivano buone notizie per Stefano Coach Pioli dall’allenamento svolto oggi dal Diavolo Rossonero. Il tecnico rossonero comincia man mano a ritrovare tutti gli infortunati, con l’infermeria che si è quasi svuotata dopo alcuni mesi di grande emergenza che ha attraversato la squadra.

Come riferisce Gianluca Di Marzio su X, l’allenatore rossonero alla vigilia della Lazio può contare sull’intera rosa a disposizione, eccetto l’unico giocatore che resta ai box: ovvero Tommaso Pobega.

