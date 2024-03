Allenamento #Milan AC pre Slavia Praga: la rifinitura dei diavoli rossoneri alla vigilia del ritorno di #UEFA UEFA #Europa League – NEWS e NEWS

13:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero pre Slavia Praga: la rifinitura dei rossoneri alla vigilia del ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League – FOTO e VIDEO

(Daniele Grassini inviato a Diavolo Rossoneroello) – Giornata di vigilia in casa Diavolo Rossonero, che domani affronterà lo Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League. Rossoneri in campo a Diavolo Rossoneroello per la rifinitura prima della partenza per la Repubblica Ceca. Diavolo Rossoneronews24 ha seguito LIVE la seduta odierna.

Ore 11.46 – Clima disteso a Diavolo Rossoneroello durante il torello. C’è grande concentrazione, ma quello che filtra è una squadra in fiducia, serena.

Clima disteso a Diavolo Rossoneroello alla vigilia di #SLPACM. pic.twitter.com/uj8Fo2NAPl — Diavolo Rossonero News 24 (@Diavolo Rossoneronews24_com) March 13, 2024

Ore 11.42 – In due assenti: l’infortunato Pobega e Alessandro Florenzi, squalificato comunque domani all’Eden Arena.

Ore 11.40 – Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, anche col pallone, ora la seduta si orienta sul classico torello. Due giocatori al centro.

L’allenamento del #Diavolo Rossonero in vista di #SLPACM prosegue con la sessione di torello pic.twitter.com/nFB41yW2do — Diavolo Rossonero News 24 (@Diavolo Rossoneronews24_com) March 13, 2024

Ore 11.38 – Grande curiosità attorno alle condizioni di Matteo Gabbia, che è rimasto in panchina contro l’Empoli per un leggero affaticamento. Il difensore ha iniziato in maniera personalizzata, per poi aggregarsi col gruppo.

Allenamento in corso a Diavolo Rossoneroello alla vigilia di #SLPACM, c’è anche #Gabbia dopo un iniziale lavoro a parte. Manca #Florenzi perché squalificato pic.twitter.com/JridPEO13h — Diavolo Rossonero News 24 (@Diavolo Rossoneronews24_com) March 13, 2024

Ore 11.35 – Diavolo Rossonero in campo, inizia ora l’allenamento dei rossoneri alla vigilia dello Slavia Praga.

