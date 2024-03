Allenamento #Milan AC pre Slavia Praga DIRETTA: la rifinitura dei diavoli rossoneri alla vigilia del ritorno di #UEFA UEFA #Europa League – NEWS e NEWS

12:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero pre Slavia Praga: la rifinitura dei rossoneri alla vigilia del ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League – FOTO e VIDEO

(Daniele Grassini inviato a Diavolo Rossoneroello) – Giornata di vigilia in casa Diavolo Rossonero, che domani affronterà lo Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League. Rossoneri in campo a Diavolo Rossoneroello per la rifinitura prima della partenza per la Repubblica Ceca. Diavolo Rossoneronews24 segue LIVE la seduta odierna.

Ore 11.42 – In due assenti: l’infortunato Pobega e Alessandro Florenzi, squalificato comunque domani all’Eden Arena.

Ore 11.40 – Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, anche col pallone, ora la seduta si orienta sul classico torello. Due giocatori al centro.

Ore 11.38 – Grande curiosità attorno alle condizioni di Matteo Gabbia, che è rimasto in panchina contro l’Empoli per un leggero affaticamento. Il difensore ha iniziato in maniera personalizzata, per poi aggregarsi col gruppo.

Ore 11.35 – Diavolo Rossonero in campo, inizia ora l’allenamento dei rossoneri alla vigilia dello Slavia Praga.

IN AGGIORNAMENTO

