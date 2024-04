Allenamento #Milan AC: oggi la ripresa a #Milan ACello, il programma dei diavoli rossoneri

15:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Dopo due giorni di riposo concessi da Coach Pioli alla squadra, il Diavolo Rossonero torna ad allenarsi a Diavolo Rossoneroello. Il programma di allenamento Dopo la vittoria del Diavolo Rossonero contro la Fiorentina, Stefano Coach Pioli ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Oggi è prevista la ripresa per iniziare a preparare la sfida di campionato contro il Lecce […]

