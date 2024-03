Allenamento #Milan AC: Mister Stefano Pioli ha provato questa soluzione a #Milan ACello, il #Dietro le Quinte su Capitan America Pulisic

00:00,30 Mar 2024, MILANELLO.

Ultimo allenamento del Diavolo Rossonero prima della trasferta di Firenze. Coach Pioli ha provato questa formazione, il retroscena su Pulisic Il Diavolo Rossonero oggi ha svolto l’ultimo allenamento prima del match di domani sera al Franchi contro la Fiorentina. Come rivelato da Sky Sport ha provato il 4-2-3-1. Rassicurazioni anche da parte di Pulisic sulle condizioni dopo i […]

