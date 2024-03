Allenamento #Milan AC, il programma di domani: vigilia del #Big match con lo Slavia Praga

21:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero, il programma di domani: vigilia del match con lo Slavia Praga per il ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League

Giornata d’allenamento oggi per il Diavolo Rossonero, che anche domani scenderà sui campi di Diavolo Rossoneroello per preparare la prossima gara, nonché il match di ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga. Questo il programma dei rossoneri secondo il report della seduta odierna.

MERCOLEDÌ 13 MARZO

Il programma prevede un allenamento al mattino e alle 18.30 la conferenza stampa di Mister Coach Pioli e Fikayo Tomori, visibile in diretta su Diavolo Rossonero TV, YouTube e Twitch.

